-BAN SORUŞTURMADAN EMİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.02.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, 9 Türk'ün hayatını kaybettiği Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yapılan İsrail saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun etkin ve süratli bir şekilde görevini yerine getireceğinden emin olduğu bildirildi. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Genel Sekreterin kurduğu BM Soruşturma Komisyonunun, Türkiye'nin Mavi Marmara saldırısıyla ilgili kendi ulusal soruşturmasına ilişkin nihai raporunu aldığını teyit etti. Hak, ''Komisyon, şimdi bu önemli görevi yerine getirmek için hem Türkiye'den, hem İsrail'den aldığı raporları incelemektedir. Genel Sekreter, Soruşturma Komisyonu üyelerinin görevlerini mümkün olabildiğince etkin ve süratli bir şekilde yerine getireceğinden emindir'' dedi. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı soruşturma komisyonunu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurmuştu. Türkiye, soruşturma komisyonuna ara raporunu 1 Eylül 2010'da sunarken geçen yıl Kasım ayında BM Soruşturma Komisyonuna rapor sunması gereken İsrail ise kendi ulusal soruşturmasının tamamlanmadığı gerekçesiyle 23 Ocak'a kadar Komisyona hiçbir rapor sunmadı. İsrail'in 23 Ocak'ta ilk raporunu sunmasının ardından Türkiye ikinci ve nihai raporunu Komisyon'a dün sundu ve raporu kamuoyuna da açıkladı. BM kulislerinde Komisyonu'nun iki tarafın raporlarını değerlendirmesinin ardından bahar aylarında kendi raporunu BM Genel Sekreterine vermesi, Genel Sekreterin de raporu BM Güvenlik Konseyi'nin 1 Haziran 2010'da kabul ettiği başkanlık açıklaması kapsamında Konsey'e sunmasının beklendiği konuşuluyor. Konsey, 1 Haziran 2010'da İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından kabul ettiği başkanlık açıklamasında saldırıyı kınamış, olayla ilgili ''acil, tarafsız, güvenilir ve şeffaf soruşturma'' açılması gerektiğini bildirmişti.