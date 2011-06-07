-BAN: SORUŞTURMA SÜRÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.06.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara'ya saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarının sürdüğünü, Temmuz ayı içinde hazırlanacak raporun kendisine sunulacağını söyledi. Genel Sekreter Ban, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Mavi Marmara soruşturmasıyla ilgili soruları üzerine, soruşturmanın sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: ''BM Soruşturma Komisyonu bana tavsiyelerini ve bulgularını Temmuz ayı içinde bir zamanda sunacaklar. Tam tarih henüz saptanmış değil. Komisyon hala çok çalışmaya devam ediyor.'' Ban, Gazze'ye yeni yardım filolarının gidecek olmasına yönelik bir soru üzerine ise, bu konuda Akdeniz'deki bazı ülkelerin liderlerine mektup yazdığını belirterek ''Şu anda gereksiz bir karşı karşıya gelmekten kaçınmak çok önemli. Geçen yıl 9 kişi hayatını trajik bir şekilde kaybetti. (Yardım göndermek için deniz yolundan başka) Muhtemel başka yollar var, kara yolları var, umarım bu yollar kullanılır. Karşı karşıya kalınmasından kaçınılmasını samimiyetle umuyorum'' dedi. Geçtiğimiz günlerde BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un, Soruşturma Komisyonu'nun Başkanı Geoffrey Palmer, Başkan Yardımcısı Alvaro Uribe ile Türkiye ve İsrail hükümetleriyle yaptığı danışmalar ve onların tavsiyesi doğrultusunda, Soruşturma Komisyonunun çalışma süresini uzatmaya karar verdiği bildirilmişti. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı Soruşturma Komisyonu'nu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurmuştu. Türkiye, Komisyon'a ön raporunu 1 Eylül 2010'da, nihai raporunu ise 11 Şubat 2011'de sundu. Raporunu BM Soruşturma Komisyonuna geçen yıl Kasım ayında sunması gereken İsrail ise Komisyona ilk raporunu ancak 23 Ocak 2011'de sunabildi. BM Soruşturma Komisyonu Nezdinde Türkiye'nin temas noktası Büyükelçi Mithat Rende, Türkiye'nin Mavi Marmara soruşturmasına ilişkin görüşlerini ve hukuki tezlerini, BM Soruşturma Komisyonu'na 26 Nisan'da sözlü olarak açıkladı. İsrail tarafı da kendi görüşlerini 27 Nisan'da Komisyona sözlü olarak iletti. Komisyonun üzerinde çalıştığı nihai raporu 18 Mayıs'ta Genel Sekretere sunması bekleniyordu.