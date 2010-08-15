-BAN: PAKİSTAN'DAKİ SEL FELAKETİ GÖRDÜKLERİMİN EN KÖTÜSÜ İSLAMABAD (A.A) - 15.08.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Pakistan'daki sel felaketinin, şimdiye kadar gördüklerinin en kötüsü olduğunu söyledi. Pakistan'ı ziyaret eden Ban, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ile felaketten en fazla zararı gören bölgeler üzerinde havadan inceleme yaptıktan sonra, ''Bugün içim burkuldu. Bugün tanık olduğum acıyı ve yıkımı asla unutmayacağım. Geçmişte dünya çapında çok sayıda doğal afete tanık oldum, ancak hiç böylesini görmemiştim'' açıklamasında bulundu. BM Genel Sekreteri Ban, sel dalgalarının, dünyadan destek dalgalarıyla karşılanması gerektiğini belirterek, ''Dünyaya yardımı hızlandırması çağrısı yapmak üzere buradayım'' dedi. Pakistan'a gelecek insani yardım çalışanlarına yönelik vize kısıtlamalarının yumuşatıldığını, görevlilerin şu andan itibaren Pakistan havaalanlarında vize alabileceklerini ifade eden Ban, her 10 Pakistanlıdan birinin, sel felaketinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiğini söyledi. BM, Pakistan'daki selzedeler için 460 milyon dolar acil yardım talebinde bulunmuştu. Pakistan'da temmuz ayı sonlarında başlayan Muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında şimdiye kadar 1600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 20 milyona yakın kişi doğrudan etkilendi. BM'nin açıkladığı rapora göre, ülkede evsiz kalan 6 milyondan fazla kişinin acilen gıdaya ihtiyacı var.