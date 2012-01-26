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Dünya

Ban, Ortadoğu'ya gidiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

26 Ocak 2012 03:04

-Ban, Ortadoğu'ya gidiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gelecek hafta Ortadoğu'ya gideceğini açıkladı. Genel Sekreter Ban, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta Ürdün, İsrail ve Filistin'e gideceğini belirterek, iki tarafı barış görüşmelerine yeniden başlama yönünde cesaretlendirmeyi istediğini söyledi. ''Ziyaretim önemli bir zamana denk gelmektedir'' diyen Ban, İsrail ve Filistin'in müzakerecilerinin, Ortadoğu Dörtlüsü'nün (BM, ABD, Rusya ve AB'den oluşuyor) son açıklamasına uygun şekilde Amman'da görüştüklerini anımsattı. Ban, ziyaretine ilişkin olarak, ''İki tarafı, ileriye gitme amacıyla ciddi şekilde yeniden müzakere sürecine girmeleri ve olumlu bir hava yaratmaları yönünde teşvik etmek amacıyla bölgeye gidiyorum'' dedi.  Ban Ki-mun, açıklamasında, Suriye'deki duruma ilişkin olarak da Arap Birliği'nin krize siyasi çözüm bulma girişiminden cesaret aldığını ve Birliğin Güvenlik Konseyi'nin desteğini almaya yönelik kararından memnuniyet duyduğunu söyledi. ''Suriye'ye mesajım hep aynı; insan haklarını ve insan yaşamını korumak için şiddet tamamen sona ermeli ve ülkenin lideri (Esad) insanlarının sesine kulak vermeli'' ifadesini kullanan Ban, Suriye'deki durumu çok yakından takip ettiğini bildirdi.

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