-BAN MAHKEMEYE ''GÜÇLÜ DESTEK'' VERDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Hariri suikastıyla ilgili soruşturmada hazırlanan ilk iddianamenin sunulduğu ''Özel Mahkeme''ye ''güçlü destek'' verdi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, savcının hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunmasının, 14 Şubat 2005'te öldürülen Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri ve 22 kişinin suikastının sorumlularının cezasız kalmaması yolunda önemli bir adım olduğunu belirttiği bildirildi. Açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, mahkemenin bağımsız olduğunu ve Lübnan hükümetinin talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kurulduğunu belirterek, tüm tarafları, mahkemenin işlerine karışmaktan, etki altına almaya çalışmaktan kaçınmaya ve işini hukuk kuralları çerçevesinde yapmasına izin vermeye çağırdığı kaydedildi. ''Bağımsız hukuki süreç, hiçbir şekilde herhangi bir siyasi tartışmaya bağlanmamalıdır'' diyen Ban, mahkemenin nihai kararı hakkında önceden hüküm verilmemesinin öneminin de altını çizdi. Özel Mahkeme, Hariri suikastını soruşturmak için Lübnan hükümetinin isteği üzerine BM Güvenlik Konseyinin 2007 yılında aldığı 1757 sayılı kararla kurulmuş, çalışmalarına ise resmen 1 Mart 2009'da başlamıştı.