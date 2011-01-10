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Dünya

BAN LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ İLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

10 Ocak 2011 09:22

-BAN LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ İLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.01.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, New York'ta bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, görüşmenin son derece samimi ve yapıcı geçtiği, Ban Ki-mun'un Hariri'yi Lübnan'ın geçtiği kritik dönemde gösterdiği liderlik dolayısıyla takdir ettiği bildirildi.  Genel sekreterin, görüşmede, Lübnan'ın eski başbakanlarından Refik Hariri suikastini soruşturan Hariri Özel Mahkemesinin çalışmalarını desteklediği ve mahkemenin bağımsız olduğunu belirttiği kaydedildi. Ban Ki-mun ile Hariri'nin bölgede istikrarın sağlanması konusunda harcanan bölgesel ve diğer çabaları da ele aldığı belirtildi. Ban ve Hariri, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde, İsrail'in Lübnan hava sahası üzerindeki ihlallerini durdurması gereği üzerinde de durdu. Bu kapsamda genel sekreterin 1701 sayılı kararın iki tarafça tam olarak uygulanmasının ve UNIFIL'in iyi şekilde devam eden görevinin önemini vurguladığı, ayrıca Lübnan tarafının, İsrail'in Lübnan'ın kara suları sınırında doğal gaz yataklarına sondaj yapmasına yönelik endişelerini de not ettiği bildirildi.  Ban ve Hariri'nin Ortadoğu barış süreci ve bu kapsamda Arap barış girişiminin önemi üzerinde de durduğu belirtildi. Hariri'nin geçen cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile New York'ta görüştüğü, görüşmede hem Clinton'ın hem de Lübnan Başbakanı'nın Hariri Özel Mahkemesine tam destek verdiği bildirilmişti.

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