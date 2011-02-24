-BAN: LİBYA HÜKÜMETİ ŞİDDETE SON VERMELİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.02.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya hükümetinin halkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi, şiddete son vermesi gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Ban, BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki olayları derin endişeyle takip ettiklerini, ülkedeki tehlikeli durumun nereye varacağının belli olmadığını söyledi. ''Bu kritik durumda, uluslararası toplumun ülkede hızlı ve barışçıl bir geçişin sağlanması için birlik içinde hareket etmesi zorunludur'' diye konuşan Ban, Libya'da sivillere yönelik saldırıların insani hukuk ve insan hakları hukuğunun ihlali olduğunu ve saldırıları kınadığını belirtti. Ban, ''Bu saldırıları yapanlar mahkemelere çıkarılıp yaptıklarından sorumlu tutulmalıdır'' dedi. Ortadoğu'da gençlerin özgürlük istediklerini söyleyen Ban, hem BM Güvenlik Konseyi'nin, hem de Arap Birliği'nin şiddete son verilmesi ve insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda güçlü mesajlar verdiğini ifade etti. ''Dünya tek ağızdan konuştu: Libya hükümeti halkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmelidir'' diyen Ban, siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe'yu yarın Mısır'a, bir başka üst düzey BM yetkilisini de haftasonunda Tunus'a göndereceğini açıkladı. Ban, BM İnsan Hakları Konseyi'nin yarın toplanma kararı alarak Libya'daki olaylarla ilgili uluslararası bir soruşturma açma olasılığını da değerlendireceğini söyledi. Kaddafi'ye karşı seyahat yasağı ya da banka hesaplarını dondurma gibi önlemlerin Güvenlik Konseyi'nce alınıp alınamayacağının sorulması üzerine Ban, uluslararası toplumun pekçok seçenek üstünde durduğunu söylemekle yetindi. ''Kaddafi ile geçen gün telefonda 40 dakika konuşmanıza rağmen birşey değişmedi, başka ne yapacaksınız?'' sorusu üzerine, Ban, ''(Kaddafi'nin) yaptıkları kabul edilemez, onunla o kadar konuşmama rağmen dinlemedi, bu kabul edilemez'' dedi. Konsey'in yaptırım kararı almasını destekleyip desteklemeyeceğinin sorulması üzerine ise Ban, ''Bu tür kararları Konsey'e bırakıyorum, dün güçlü bir açıklama yaptılar, eminim olayların gidişatına göre ne yapacaklarına karar vereceklerdir. Şimdi durumu çok dikkatli şekilde takip etmeliyiz'' diye konuştu. ''Mavi Marmara olayındaki gibi kendiniz bir soruşturma açacak mısınız?'' sorusuna Ban, bu konuyu BM İnsan Hakları Konseyi'nin değerlendireceğini, duruma bakacağını belirtti. ''Kaddafi'ye liderliği bırakma çağrısı yapacak mısınız?'' sorusu üzerine ise Ban, ''Tüm bu konularda durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Uluslararası toplum güçlü şekilde konuştu. Libya'nın geleceğine kendi halkı karar vermeli'' dedi.