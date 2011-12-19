-Ban, Kuzey Kore halkına başsağlığı diledi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.12.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl'in ölümü nedeniyle Kuzey Kore halkına başsağlığı diledi. BM Sözcü yardımcılarından Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Kim Jong-İl'in ölümü nedeniyle yas tutan Kuzey Kore halkına bağsağlığı dilediği, Genel Sekreterin Kore yarımadasında barış ve güvenliğe olan desteğini yinelediği belirtildi. Açıklamada BM'nin Kuzey Kore halkına yardım etmeye devam edeceği ve Genel Sekreterin gelişmeleri yakından izlediği de vurgulandı. Ferhan Hak, Kim Jong-İl'in ölümünün ardından bölgedeki gelişmelerle yönelik bir soru üzerine, BM yetkililerin gelecek günlerde Kuzey Kore yetkilileriyle temasta olacağını ve Genel Sekreterin de gerekli olduğu takdirde ilgili ülkelerin liderleriyle telefon görüşmelerinde bulunabileceğini söyledi. Hak, Kim Jong-İl'in cenaze törenine BM tarafından kimin katılacağının sorulması üzerine ise ülkede görev yapan BM koordinatörünün bu tür durumlarda BM adına katılımda bulunduğunu bildirdi.