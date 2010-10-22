-BAN: KUZEY KORE HALKI KÖTÜ BESLENİYOR NEW YORK (A.A) - 22.10.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un raporunda Kuzey Kore'deki halkın kötü beslenme ve ekonomik sorunlarla boğuştuğu ve mağdurların başında da çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlıların geldiğini ortaya koydu. İnsan haklarının durumuna ayrılmış olan raporda, Ağustos 2009 ile Ağustos 2010 döneminde ülkedeki insani durumun kötüleştiğine vurgu yapıldı ve ''Farklı kanallar aracılığıyla ülkeden gelen bilgiler, gıda güvenliği, kötü beslenmede yüksek oran başta olmak üzere halk için çekilen acıların daimi olduğunu gösteriyor'' ifadesi kullanıldı. Raporda, mağdurların başında çocuklar, hamile kadınlarla emziren kadınlar ve yaşlıların geldiği belirtilirken, ''Bu tür sorunların varlığı, sağlık sistemindeki çöküntü, içme suyuna ulaşmada zorluklar, eğitim kalitesinin düşüklüğü temel insan haklarına saygıya ciddi anlamda kötü etki yapmaktadır'' denildi. Kuraklık ya da sel baskınları nedeniyle çekilen gıda sıkıntısına işaret edilen raporda, Kuzey Kore'nin insanların kullanması için 3,54 milyon ton, tohum ve sanayide kullanım için de 1,2 milyon ton hububata ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Raporda, geniş çaplı siyasi kısıtlamaların da devam ettiği, hükümetin bilgiye ulaşımı engellediği, bağımsız kaynaklarca doğrulanamamasına rağmen, sokakta idamlar, işkence ve zorla çalıştırma gibi uygulamalarla ilgili bilgilerin de geldiği kaydedildi.