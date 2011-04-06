-BAN KUR'AN-I KERİM YAKILMASINI KINADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 05.04.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD'nin Florida eyaletinde 20 Mart'ta Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasının yakılmasını kınadı. BM Sözcüsü Martin Nesirky bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, BM'de temsil edilen İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ülkelerinden bir grup büyükelçiyle görüştüğünü bildirdi. Sözcülükten daha sonra görüşmeye ilişkin verilen bilgide, Genel Sekreter Ban'ın, ABD'de geçen yıl 11 Eylül'den önce Amerikalı bir rahip tarafından Kuran'ın yakılması ilk gündeme geldiğinde böyle bir planı kınadığı hatırlatılarak 20 Mart'ta Kuran'ın yakılmasını da aynı şekilde kınadığı kaydedildi. Verilen bilgiye göre, görüşmede böyle bir hareketin hiçbir din tarafından affedilemeyeceğini ifade eden Genel Sekreter Ban, bu hareketin BM'nin dünyada hoşgörü, kültürlerarası diyalog, dinler ve kültürler arasında ortak saygının sağlanması çabalarıyla da çeliştiğini vurguladı. BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'nun da Kuran'a saygısızlık edilmesinin şiddetle reddedilmesi yönündeki açıklamasına katıldığını ifade eden Ban, aynı şekilde hiçbir dinin, masum insanların katledilmesine hoşgörü göstermeyeceğini belirtti. Genel Sekreter Ban'ın bu kapsamda Mezar-ı Şerif'te BM çalışanlarının öldürülmesini kınayan İKT Büyükelçilerine teşekkür ettiği de bildirildi. BM Sözcülüğü görüşmede, Ortadoğu barış süreci ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığını kaydetti. ABD'de 20 Mart'ta Florida'nın Gainesville kasabasında küçük bir kilisede, geçen yıl 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kuran yakma eylemi planladığını açıklayan ve tepkiler üzerine bu planından vazgeçen Amerikalı rahip Terry Jones'un liderliğinde, başka bir rahip Wayne Sapp tarafından Kuran-ı Kerim'in bir kopyası yakılmıştı. Bu olayın ardından 1 Nisan'da Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde, ABD'de Kuran'ın yakılmasını kınamak isteyen bir grup, kentteki BM bürosuna saldırmış ve çıkan olayda yedi yabancı BM çalışanı ile dört Afgan gösterici hayatını kaybetmişti.