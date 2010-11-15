-BAN, KIBRISLI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.11.2010 - BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas ile 18 Kasım Perşembe günü iki kere görüşeceğini bildirdi. Sözcü Yardımcısı Hak, BM Merkezinde Genel Sekreter ile Kıbrıslı liderler Eroğlu ve Hristofyas arasındaki üçlü görüşmeyle ilgili soru üzerine, şunları söyledi: "Genel Sekreterin Kıbrıslı liderlerle BM merkezinde Perşembe günü iki kere görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin biri sabah, öğle yemeğinden önce yaklaşık bir saat kadar olacak, ikincisi de öğlen saatlerinde birkaç saat sürecek. Bunun dışında birşey olacak mı göreceğiz. Görüşmenin amacını zaten daha önceden açıklamıştık. Genel Sekreter tabii o gün özel danışmanı Alexander Downer ile de görüşecek." BM, üçlü görüşmeyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, görüşmenin "Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla iki toplum arasında BM gözetiminde devam eden müzakereler süreci çerçevesinde yapılacağını" kaydetmişti. Genel Sekreter Ban, 21 Ekimde Kıbrıs'taki iki lideri telefonla arayıp, son haftalarda müzakere sürecinde yavaşlama olduğunu belirterek, liderlerden mülkiyet konusunda somut ilerleme yakalayarak barış sürecindeki ivmeyi korumalarını istemiş ve liderleri New York'ta üçlü görüşmeye davet etmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve beraberindeki heyetin, üçlü görüşme için New York'a 17 Kasımda gelmeleri bekleniyor.