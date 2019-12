-BAN KIBRIS MÜZAKERELERİ İLE KİŞİSEL OLARAK İLGİLENİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.01.2011 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Kıbrıs müzakereleriyle kişisel olarak ilgilendiğini ve iki tarafı daha çok çalışmaları yönünde cesaretlendirdiğini söyledi. BM Sözcüsü Nesirky, Cenevre'de Genel Sekreter Ban'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yaptığı üçlü görüşmede, Mart ayında yeniden bir üçlü görüşme yapılacağını açıklamama nedeninin sorulması üzerine, ''Genel Sekreter Ban'ın Cenevre'de söyledikleri oldukça detaylıydı, bu açıklamalara ekleyecek bir şeyimiz yok'' dedi. BM Genel Sekreteri Ban'ın Kıbrıs müzakereleriyle kişisel olarak ilgilendiğini vurgulayan Nesirky, ''Bunu hem Kasım ayında New York'ta yapılan görüşmede hem de bugün Cenevre'de yapılan görüşmede de gördünüz. Kendisi de süreçle bizzat ilgilenmeye devam edeceğini söyledi, bu hem kendisinin hem de BM'nin, Kıbrıs'ta iki liderin aralarındaki farklılıkları aşmasına yardımcı olma yönündeki taahhüdünü göstermektedir. Şu anda gelinen nokta budur'' dedi. Nesirky, bir soru üzerine Genel Sekreter Ban'ın 6 Şubatta New York'a dönmesinin beklendiğini söyledi. Genel Sekreter Ban'ın ''Hala 2011 yılının Kıbrıs müzakerelerinde hayati bir yıl olduğuna ve başarı sağlanacağına inanmaya devam edip etmediğinin'' sorulması üzerine ise Sözcü Nesirky, ''Burada önemli olan bu sürecin Kıbrıs'taki iki toplum açısından ne anlama geldiğidir. Odaklanılması gereken konu bu olmalıdır. Bu yüzden Genel Sekreter, iki tarafı daha çok çalışmaları yönünde cesaretlendirmektedir. Bazı konularda ilerleme sağlanmıştır ama bazı özlü konularda daha gidilmesi gereken yol vardır, bu yüzden Genel Sekreter de bu özlü konularda (mülkiyet gibi) iki taraf arasında yakınsama sağlanılması için daha fazla çalışmaları çağrısında bulunmuştur.'' Genel Sekreter Ban'ın Cenevre görüşmelerinin ardından iyimser olup olmadığının sorulması üzerine ise Nesirky, ''Genel Sekreter bu sürecin Kıbrıs toplumları için önemli olduğunu belirtmiştir, çünkü adada çok uzun zamandır devam eden bu sorunun çözümünden yarar görecek olan taraf onlardır'' diye konuştu. Genel Sekreter Ban, Cenevre'deki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, New York'ta 18 Kasım 2010'da yaptıkları üçlü görüşmeden bu yana ilerleme sağlanıldığını belirterek, iki liderin gelecek haftalarda görüşmelerini yoğunlaştırarak devam ettirme konusunda hemfikir olduklarını söylemişti. Genel Sekreter Ban, Şubat ayı sonunda Kıbrıs görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin BM Güvenlik Konseyine rapor sunacak. Bu arada BM kulislerinde yeni bir üçlü görüşmenin Mart ayında yapılmasının beklenildiği konuşuluyor.