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Ban Ki-mun'dan 'Gangnam Style' şov!

Görüşme sırasında BM Genel Sekreteri Ban ve PSY, birbirlerine övgüler yağdırdı

24 Ekim 2012 19:26

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, dünyanın en ünlü Kore vatandaşı unvanını elinden alan "hemşehrisi" Güney Koreli rap şarkıcısı Parc Jae-Sang'ı (PSY) kabul etti. Ban ve rap şarkıcısı PSY küçük bir "Gangnam Style" şovu da yaptı.

Video paylaşım sitesi Youtube'da izlenme rekorları kıran "Gangnam Style" şarkısının yaratıcısı Güney Koreli rap şarkıcısı Parc Jae-Sang'la buluşan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "Biraz kıskandığımı kabul etmeliyim. İki gün öncesine kadar dünyadaki en ünlü Güney Koreli bendim. Şimdiyse ikinci planda kaldım" diyerek şaka yaptı.

Görüşme sırasında BM Genel Sekreteri Ban ve PSY, birbirlerine övgüler yağdırdı. Ban, PSY'nin ünlü dans figürlerinden birkaçını sergilerken PSY de, "Ban, tüm Korelilerin kalbinde yer alan biri. O en iyiden bile en iyi. Burada olmak ve onunla konuşmak, büyük gurur. Öyle ki Billboard'a iki numaradan girdiğimde bile bu kadar heyecanlanmamıştım" dedi.

 

'Tarihe geçen adam'la da buluştu

 

Genel Sekreter Ban, daha önce de stratosferden kendini boşluğa bırakıp serbest düşüşte ses duvarını aşan ilk insan olarak tarihe geçmeyi başaran Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner'ı kabul etmiş ve 39 kilometre yükseklikten korkusuzca atlayışına duyduğu hayranlığı dile getirmişti.

Baumgartner ise, Ban'a hava dalışı dersi vermeyi teklif etmişti. Ban'ın Sözcüsü Martin Nesirky, Genel Sekreter'in toplumun farklı kesimlerinden insanlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiğini söyledi.

 

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