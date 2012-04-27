Ban Ki-Mun'dan Esed'e çağrı: Derhal geri çekil

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Esed rejiminden askerlerini ve ağır silahlarını ülkedeki yerleşim yerlerinden derhal geri çekmesini istedi. Rusya ise 'askeri müdahale' çağrılarını yapıcı bulmadığını açıkladı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun adına açıklama yapan BM sözcü yardımcısı Eduardo del Buey, Suriye ordusunun askeri teçhizatını ve askerlerini hala yerleşim yerlerinde tuttuğuna dair BM gözlemci misyonundan rapor aldıklarını belirtti.

Sözcü Del Buey, Genel Sekreter Ban'ın, Suriye'de hala şiddetin, adam öldürmenin, bombardımanın, patlamaların ve silahlı çatışmaların devam etmesinden ''son derece rahatsız'' olduğunu açıkladı. Ban'ın Suriye'de sivil nüfusa karşı hala baskının devam etmesini de kınadığı vurgulandı.



Rusya'dan 'askeri müdahale' tepkisi



Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Mihail Bogdanov ise, Fransa'nın Suriye'de BM onayıyla güce başvurulması çağrısı ve Suriye muhalefetinin BM'de acil bir toplantı talep etmesinin yapıcı bir tutum olmadığını söyledi.

'Askeri müdahale' çağrılarının yapıcı yaklaşımlar olmadığını belirten Bogdanov, "Bize göre, iç savaştan kaçınmanın tek yolu, en etkili yöntem olan, Suriye'de bir ulusal diyalog. Ateşkes, askerlerin çekilmeleri konuları tabii ki ilke olarak önemli, ancak siyasi sürece bağlı sorunların çözümü de mühim" dedi.



Rice'dan Esed'e kınama



BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı ABD'li Susan Rice da, Suriye yönetiminin Annan planı çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmeyi reddetmesini ve hala ağır silah kullanmasını kınadıklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin Esed rejimine karşı askeri müdahale istemesi konusundaki görüşlerini de açıklayan Rice, ''ABD olarak bizim tutumumuz son derece açık. Esed rejiminin taahhütlerini yerine getirmeye hazır olup olmadığı konusunda başından beri şüpheci davrandık. Şimdi BM gözlemci misyonunun ülkede ne kadar serbest hareket edip etmeyeceğini ve misyonun varlığının, arazideki durumun iyiye gitmesine yardımcı olup olmadığını görmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.



'35 kişi öldürüldü' iddiası



Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkede ordunun çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına düzenlediği operasyonlar ve çıkan olaylarda ölenlerin sayının 35'e yükseldiğini iddia etti.

Konsey, ülkenin doğusunda yer alan ve yoğun bir şekilde operasyon düzenlenen Deyr Ez Zor kentinde 16 kişinin hayatını kaybettiğini, halkın güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Halep'te 6, Humus'ta 9, İdlib'de 2, Dera ve Şam'ın banliyölerinde birer kişinin öldüğünü duyuran Konsey, birçok kentte çıkan yönetim karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte bazı protestocuların yaralandığını savundu.

BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 2043 sayılı kararında, Suriye'de ilk etapta 90 günlük bir süre için 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oybirliğiyle kabul etmişti.