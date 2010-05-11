Ban Ki-mun Türkiye'ye geliyor

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Sözcü, İstanbul'da 21-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek uluslararası Somali konferansının, "Cibuti barış sürecinde ve sürecin siyasi istikrar, güvenlik ve yeniden yapılanmaya yönelik hedeflerinde ilerleme sağlamayı" amaçladığını, ayrıca konferansın Somali kıyılarında devam eden korsan faaliyetleriyle mücadele konusuna da odaklanacağını ifade etti.



BM Sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Genel Sekreterin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe ve Genel Sekreterin Somali özel temsilcisi Ahmed Ould-Abdullah, İstanbul'daki uluslararası konferansta ele alınması beklenen konularla ilgili BM'de bu hafta içinde gazetecilere bilgi verecek. Sözcü Nesirky, bilgilendirme toplantısına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın da katılmasının beklendiğini belirtti.



İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen uluslararası Somali konferansının 22 Mayıs'taki bölümüne katılımın üst düzeyli olması bekleniyor. (habertürk)