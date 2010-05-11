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Dünya

Ban Ki-mun Türkiye'ye geliyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İstanbul'da düzenlenecek uluslararası Somali konferansına katılmak üzere gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

11 Mayıs 2010 03:00

T24-  BM Sözcüsü Martin Nesirky yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, 22 Mayıs'ta İstanbul'da BM ve Türkiye tarafından düzenlenecek Somali'nin yeniden yapılanması ve kalkınması uluslararası konferansına katılmak üzere Türkiye'ye gideceğini bildirdi.


Sözcü, İstanbul'da 21-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek uluslararası Somali konferansının, "Cibuti barış sürecinde ve sürecin siyasi istikrar, güvenlik ve yeniden yapılanmaya yönelik hedeflerinde ilerleme sağlamayı" amaçladığını, ayrıca konferansın Somali kıyılarında devam eden korsan faaliyetleriyle mücadele konusuna da odaklanacağını ifade etti.


BM Sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Genel Sekreterin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe ve Genel Sekreterin Somali özel temsilcisi Ahmed Ould-Abdullah, İstanbul'daki uluslararası konferansta ele alınması beklenen konularla ilgili BM'de bu hafta içinde gazetecilere bilgi verecek. Sözcü Nesirky, bilgilendirme toplantısına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın da katılmasının beklendiğini belirtti.


İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen uluslararası Somali konferansının 22 Mayıs'taki bölümüne katılımın üst düzeyli olması bekleniyor. (habertürk)

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