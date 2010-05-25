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Dünya

Ban Ki- Mun: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladım

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiyenin İran'ın nükleer meselesinde yürüttüğü diplomatik çabalarını takdirle karşıladığ

25 Mayıs 2010 03:00

T24- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin İran'ın nükleer meselesinde yürüttüğü diplomatik çabalarını takdirle karşıladığını söylediğini belirtti.


Genel Sekreter Ban, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Somali Konferansından New York'a dönüşünde, BM'de basın toplantısı düzenledi.


İran'ın nükleer meselesinin çözülmesine yönelik olarak Türkiye ve Brezilya'nın çabalarını takdir ettiğini bildiren Ban, "İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak ortaya çıkan uluslararası gerginliği dağıtmaya yardımcı olma amacıyla Türkiye'nin Brezilya ile birlikte yürüttüğü diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladığımı bildirdim" diye konuştu.


İran'ın uranyum takasına ilişkin bugün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) mektup sunduğunu anımsatan Ban, şunları söyledi:

"Şimdi bu takas önerisi UAEK ve diğer ilgili taraflarca değerlendirilecek. UAEK Başkanı Yukiya Amano ile telefonda görüştüm. Uranyum takası uygulanırsa önemli bir güven arttırıcı önlem olabilir ve İran'ın nükleer meselesinin müzakereler yoluyla çözülmesinin kapısını açabilir."
İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak daha fazla şeffaflık göstermesi gerektiğini pek çok kez söylediğini ifade eden Ban, İran'ın bu kapsamda UAEK ile tam işbirliği yapmasının ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uymasının son derece önemli olduğunu kaydetti.
İran'ın uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirmeye devam edeceğini açıklamasının uluslararası toplumda ciddi endişe yarattığını ve kendisinin de bu noktada endişesini açıkladığını kaydeden Ban, müzakerelerin devam edeceğini ifade etti. 


İSTANBUL'DA YAPICI GÖRÜŞMELER YAPTIM


Ban Ki-mun, İstanbul'da düzenlenen Somali Konferansında, hem Türk liderler, hem de diğer dünya liderleriyle son derece yapıcı görüşmelerde bulunduğunu belirtti.


İstanbul'dan yeni dönen Genel Sekreter, ülkelere yaptığı ziyaretlerin yoğun biçimde devam edeceğini de söyledi. Bu hafta içinde Medeniyetler İttifakı'nın 3. Forumu'na katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini bildiren Ban, Türkiye ve İspanya'nın eşbaşkanlığını yürüttüğü Medeniyetler İttifakı'na verilen desteğin arttığını, son olarak ABD'nin de İttifak'ın Dostlar Grubu'na katıldığını anımsattı.

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