Ban Ki-mun: Suriye için Cenevre'deki konferans en kısa sürede toplanmalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de yaklaşık 2 buçuk yıllık sürede 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Cenevre'de düzenlenmesi planlanan konferans mümkün olan en kısa sürede toplanmalı" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde biraraya geldi.

Görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Ban, Kerry'ye küresel barış, güvenlik ve insan haklarına yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, bugünkü görüşmelerinde öncelikle Suriye'deki durumu ele alacaklarını söyledi.

Suriye'de insani trajedinin her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Ban, "Suriye'de yaklaşık 2 buçuk yıllık sürede 100 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi yerlerinden edildi. Buna çözüm bulmalıyız. Taraflar çatışmaları bırakmalı. Cenevre'de düzenlenmesi planlanan konferans mümkün olan en kısa sürede toplanmalı" dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmakla görevli heyetin başkanı Ake Sellström'ün Şam'da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Ban, konuya ilişkin Sellström'ün raporunu beklediğini söyledi.

İsrail-Filistin barışı ve iki devletli çözüm çabalarına katkısı dolayısıyla Bakan Kerry'ye teşekkürlerini ifade eden Ban, "Zor bir müzakere süreci bizi bekliyor. Sadece taraflar bu zor kararları alabilir. Filistin ve İsrailli liderlerin bu fırsatı değerlendirmelerini, olumlu ve cesur adımlar atmalarını bekliyorum. Ancak bu şekilde iki devletli çözüme ulaşılır" diye konuştu.

Ban Ki-mun, Kerry ile bugün Afrika'daki Büyük Göller bölgesindeki durumu da değerlendireceklerini ve ardından Kerry'nin BM Güvenlik Konseyi'nde aynı konudaki oturuma başkanlık edeceğini kaydetti.

Suriye'de askeri çözüm yok

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de konuşmasında, bir kaç gün önce Ürdün'de Zaatari kampını ziyaret ettiğini ve BM'nin yaptığı çalışmaları yerinde gördüğünü söyledi.

Suriye'de acıların her geçen gün arttığını vurgulayan Kerry, "Barış görüşmelerinin başlaması için hepimizin daha fazla çalışması gerekiyor. Suriye'deki krizin askeri çözümü yok. Sadece politik çözüm var. Bu amaçla tarafların masaya getirilmesi için liderlik edilmesi gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün görüştüklerini anlatan Kerry, "Lavrov ile Cenevre-1 konferansındaki kararların hayata geçirilmesi amacıyla toplanacak Cenevre-2 konferansına tarafların katılmasını ve konferansın biran önce toplanmasını sağlamak için çalışmaları sürdüreceğimizi ifade ettik" dedi.

Konuşmasında Filistin-İsrail barış müzakerelerine de değinen Kerry, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Başkan Mahmud Abbas'ın müzakerelere dönmek için cesur bir karar aldıklarını söyledi.