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Dünya

Ban Ki-mun, son kez diplomatik çözüm önerdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye’deki krize diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu; ABD ve İngiltere ise saldırmaya hazırlanıyor

28 Ağustos 2013 17:16

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye’deki krize diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı’na ev sahipliği yapan Lahey’deki Barış Sarayı’nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılan BM Genel Sekreteri Ban, burada yaptığı konuşmada, Suriye’de kimyasal silah iddialarını araştıran BM heyetine çalışmalarını tamamlaması için süre tanınmasını istedi.
Barış Sarayı’nda düzenlenen törene Ban Ki-mun’un yanı sıra Hollanda Kralı Willem Alexander, Başbakan Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ile farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.
Şam’da görevli BM heyetinin, kurbanlar ve görgü tanıklarıyla konuşarak değerli bilgiler topladığını belirten Ban, heyetin çalışmalarını tamamlaması için zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Suriye’de diplomasiye şans tanınması gerektiğinin altını çizen ve taraflara birbirleriyle konuşmaları çağrısında bulunan Ban, “Barış ve diplomasiye şans verin” dedi.
ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'in, kimyasal saldırıyı Esad'ın gerçekleştirdiği yolunda hiçbir şüphesi olmadığını dile getirmesinin ardından yapılan bu çağrı, Suriye krizinin çözümü için yapılmış son demokratik çözüm çağrısı olabilir.

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