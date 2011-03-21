Ban ki Mun, Kahire'de saldırıya uğradı

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği'ni ziyareti sırasında Muammer Kaddafi taraftarlarının saldırısına uğradı.





Libya’ya karşı düzünlenen ‘Şafak Yolculuğu’ operasyonu devam ederken Kaddafi taraftarları ve muhalifleri Libya içinde ve dışında gösterilerine devam ediyor. Kahire’deki Arap Birliği binası da bu gösterilere sahne olan yerlerden biri.

Ban Ki-Mun ise gösterilerden dolayı bina içerisinde mahsur kalmış bulunuyor. BM Genel SEkreteri, ziyareti sonrasında binadan ayrılmak üzereyken Kaddafi taraftarlarının fiziki saldırısına uğradı.

Göstericiler, Ban Ki-mun'u protesto etmeye devam ederek, "Bizi dinlemeden buradan gitmeyecek", "Allah, Muhammed, Libya ve Kaddafi" şeklinde sloganlar atıyor.

Bu arada, Arap Birliği'nin önüne takviye polis ekipleri geliyor.

Bazı polis yetkilileri de Ban Ki-Mun'un binadan çıkarılması için göstericilerle görüşüyor.



Kaddafi yanlıları muhaliflerle çatıştı

Bu arada Arap Birliği binasının önüne gelen Kaddafi taraftarları, Libyalı muhaliflerle çatıştı.

Kaddafi taraftarları Arap Birliği binasının tüm girişlerini sarmış durumda bulunuyor.



