T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ban ki Mun, Kahire'de saldırıya uğradı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği'ni ziyareti sırasında Muammer Kaddafi taraftarlarının saldırısına uğradı.

21 Mart 2011 02:00

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği'ni ziyareti sırasında Muammer Kaddafi taraftarlarının saldırısına uğradı.

Libya’ya karşı düzünlenen ‘Şafak Yolculuğu’ operasyonu devam ederken Kaddafi taraftarları ve muhalifleri Libya içinde ve dışında gösterilerine devam ediyor. Kahire’deki Arap Birliği binası da bu gösterilere sahne olan yerlerden biri.

Ban Ki-Mun ise gösterilerden dolayı bina içerisinde mahsur kalmış bulunuyor. BM Genel SEkreteri, ziyareti sonrasında binadan ayrılmak üzereyken Kaddafi taraftarlarının fiziki saldırısına uğradı.

Göstericiler, Ban Ki-mun'u protesto etmeye devam ederek, "Bizi dinlemeden buradan gitmeyecek", "Allah, Muhammed, Libya ve Kaddafi" şeklinde sloganlar atıyor.

Bu arada, Arap Birliği'nin önüne takviye polis ekipleri geliyor.

Bazı polis yetkilileri de Ban Ki-Mun'un binadan çıkarılması için göstericilerle görüşüyor.


Kaddafi yanlıları muhaliflerle çatıştı

Bu arada Arap Birliği binasının önüne gelen Kaddafi taraftarları, Libyalı muhaliflerle çatıştı.

Kaddafi taraftarları Arap Birliği binasının tüm girişlerini sarmış durumda bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24