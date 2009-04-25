Ban Ki-mun, Irak'taki saldırıları kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak'ta son 2 günde meydana gelen intihar saldırılarını kınadı.



BM Sözcü Yardımcısı Marie Okabe tarafından okunan açıklamada genel sekreter Ban, Bağdat ve Diyala'da en az 140 kişinin ölümüne yol açan korkunç saldırıları kınadığı ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilediği kaydedildi.



Ban, açıklamasında, özellikle intihar saldırısını düzenleyenlerden birinin yanında 5 yaşında bir çocuk bulunan bir kadın olduğu yönündeki haberlerden ayrıca büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kendisinin de Irak halkı gibi ülkede şiddeti kışkırtmayı hedefleyen bu tür girişimleri reddettiğini ve BM'nin Irak'ı, kalıcı barışa ve ulusal uzlaşmaya varma çabalarında desteklemeyi sürdüreceğini bildirildi.

