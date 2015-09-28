Ban Ki-Mun: Gezegeni ve insanları yok etmek için para bulunurken korunması için niye bulunamıyor?

Birleşmiş Milletler 70'inci dönem Genel Kurul Genel Görüşmeleri'nin açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "Özellikle beş ülke Suriye konusunda anahtar konumda. Bunlar Rusya, ABD, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye. Taraflardan biri uzlaşmaya yanaşmadığı müddetçe sahada değişiklik beklemek faydasız" dedi.

Konuşmasında, BM 2030 kalkınma hedefleri, iklim değişikliği ile mücadele, Suriye, Yemen ve diğer bölgelerdeki çatışmalar ve krizlerin insani sorunlarına değinen Ban Ki-Mun, aşırı yoksulluğu 2030'a kadar sona erdirmeye ve tüm insanlara huzurlu ve onurlu bir yaşam sağlamayı taahhüt ettiklerini hatırlatarak verilen sözlerin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İklim değişikliği ile mücadeleye de vurgu yapan Ban, iklim fonuna destek verilmesini isteyerek, "Dünya, askeri harcamalara trilyonları israf etmeye devam ediyor. Gezegeni ve insanları yok etmek için para bulunurken bunların korunması için niye kaynak bulunamıyor?" diye sordu.

Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye övgü

Çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle yerlerinden edilen insanlara yönelik yardım fonlarının da zor durumda olduğunu kaydeden Ban, "Lübnan, Ürdün ve Türkiye milyonlarca Suriyeli ve Iraklıyı cömertçe misafir ediyor" dedi. Birçok bölgede insanların şimdiye kadar görülmemiş şekilde göç etmekte olduğunu kaydeden Ban, tüm ülkelerden zor durumdaki insanlara sahip çıkma konusunda sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

İstanbul'da düzenlenecek Dünya İnsani Zirvesi'nin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ban, küresel insani sistemin insani sorunlara yetişmekte yetersiz kaldığına işaret etti. Sığınmacıları evlerini terk etme zorunda bırakan sebeplere yoğunlaşılmasının önemini vurgulayarak zor durumdaki insanlara da sahip çıkılması gerektiğini belirten Ban, "Ayrımcılığa karşı çıkmalıyız. 21. yüzyılda duvarlar ve çitler inşa etmemeliyiz" diye konuştu.

Genel Sekreter, konuşmasında Suriye krizine de önemli yer ayırarak, Suriyelilerin baskı, aşırlıkçılık, yıkım ve korku nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini söyledi. Soruna diplomatik çözüm bulunamamasını da eleştiren Ban, "BM Güvenlik Konseyi ve diğerlerinin 4 yıllık diplomatik tıkanıklığı Suriye krizinin kontrolden çıkmasına izin verdi. Çatışmayı sonlandırmak öncelikle Suriye'de savaşan tarafların sorumluluğunda. Ülkelerini harabeye çevirenler kendileri. Ancak çözüm için sadece Suriye'deki taraflara bakmak yeterli değil. Savaş bölgesel güç ve rekabetle de ilişkili. Ülkeye akan para ve silahlar ateşi körüklüyor" dedi.

"Özellikle beş ülke Suriye konusunda anahtar konumda"

BM Güvenlik Konseyi ve bölgesel aktörlerin adım atmasını isteyen Ban, "Özellikle beş ülke Suriye konusunda anahtar konumda. Bunlar Rusya, ABD, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye. Taraflardan biri uzlaşmaya yanaşmadığı müddetçe sahada değişiklik beklemek faydasız" diye konuştu. Varil bombaları ve terörizmin bedelini masum Suriyelilerin ödediğini dile getiren Ban, "Vahşet suçları için dokunulmazlık olmamalı. Adalet taahhüdümüz, buradaki durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk etmeyi gerektirir" dedi.