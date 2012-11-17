Ban Ki-mun, Filistin'e gidecek

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gelecek hafta içinde Filistin'e ve bölgedeki birkaç ülkeye ziyarette bulunacak. Ban Ki-mun sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter'in bölgedeki şiddet olaylarının devam etmesinden ve sivil can kayıplarının artmasından duyduğu kaygı vurgulandı.

Açıklamada, tarafları şiddetin durması ve bölgede sükunetin sağlanması için ellerinden geleni yapmaya davet eden Ban'ın, "Öncelikle roket saldırıları kabul edilemez ve bir an önce durdurulmalı. İsrail, maksimum itidali gözetmeli" dediği aktarıldı.

Sivillerin güvenliğine verdiği önemin altını çizen Ban, taraflardan uluslararası insancıl hukuka göre hareket etmelerini isteyerek, "Yeni şiddet döngüsü ne Filistinlileri ne de İsraillileri daha güvenli hale getirecek, ne de çatışmaları kalıcı olarak sonlandıracak iki devletli çözüme dönük müzakerelere de kapıyı açacaktır" ifadelerini kullandı.

Abbas'la görüşecek

Ban Ki-Mun'un sözcüsü Martin Nesirky ise günlük basın toplantısında, Genel Sekreter'in gelecek hafta içinde şiddetin durdurulması amacıyla bölgeye kısa bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Nesirky, gazetecilerin ziyaretin içeriği ve hangi durakları kapsayacağına ilişkin sorularına yanıt vermezken gezinin kısa tutulacağını belirtmekle yetindi.

Öte yandan Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Ban Ki-mun'un Ortadoğu'da birkaç ülkeyi ziyaret edeceğini ve Çarşamba günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğini söyledi.