Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile . BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, “Gazze'de Filistinlilerin durumu, çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesi, İsrail'in saldırıları sebebiyle altyapının çökmesi” konularını görüşmek üzere bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "Filistin devleti kurulmasının vakti geldi" dedi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki Filistin Hükümeti Başbakanı Selam Fayyad, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes konusunu görüştüğünü, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile de görüşeceğini kaydetti.

Filistin topraklarındaki şiddet olaylarının sona ermesi için iki devletli çözümün ve bunun için müzakerelerin başlatılması gerektiğinin altını çizen Ban Ki-mun, “ Filistin devleti kurulmasının vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Abbas ile Gazze'ye acil yardım gönderilmesi konusunu masaya yatırdıklarını belirten Ban, İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Ban Ki-mun'un da ablukanın kaldırılması ve Gazze'de zor durumda olan ailelere acil insani yardım yapılması için çalıştığını belirten Abbas, görüşmede İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlallerini BM Genel Sekreteri ile paylaştığını söyledi.

Filistin liderlerinin son günlerde sivil halkın öldürülmesinin durması için çok çaba sarf ettiğini ifade eden Abbas, Almanya, Fransa, İngiltere, Ürdün, ABD Dışişleri Bakanları ve Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair ile görüştüğünü aktardı.

Abbas, Filistin'in BM'ye 'üye olmayan gözlemci devlet' statüsü ve daha sonra da 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet isteğini vurgulayarak, İsrail ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu dile getirdi.