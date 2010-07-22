Ban Ki-Moon'a sert eleştiri

T24- BM daha önce pek rastlanmayan bir tartışmanın ortasında. Örgütün iç denetim müdürü, Genel Sekreter Ban'ın yolsuzlukla mücadele etmediğini, sistemli biçimde yetkilerini kısıtladığını söylüyor.



Birleşmiş Milletler'de daha önce eşine pek ratlanmayan bir olay yaşandı.



Görev süresi dolan örgütün iç denetim müdürü İsveçli İnga Britt Ahlenius, Genel Sekreter Ban Ki Moon'u sert sözlerle eleştiren bir rapor yazdı.



İç denetim müdürü, Ban Ki Moon'u yolsuzlukla yeterince mücadele etmediğini ve sistemli bir şekilde yetkisini kısıtladığını söyledi.



Ahlenius görevinden ayrılırken yazdığı raporda, Ban Ki Moon'a ağır eleştiriler yöneltiyor.



Genel Sekreterin yolsuzlukla mücadele etme yöntemine eleştiriler getiren Ahlenius, Ban'ın sistemli biçimde yetkilerini tırpanladığını, bölümünün bağımsızlığını zayıflattığını belirtiyor.



SEKRETERLİK ÇÜRÜYOR





Ahlenius, Ban'ın genel sekreterliğinde Birleşmiş Milletler'in etkisiz hale geldiğini, şeffaflık olmadığını, yeterince sorumlu davranılmadığını ve sekreterlik konumunun çürüme sürecine girdiğini belirtiyor.



1994'te kurulan iç denetim bölümü, esas itibarıyla bağımsız olarak çalışıyor; soruşturma, denetleme ve inceleme olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor.



İddialara yanıt Birleşmiş Milletler sözcüsünden geldi. Sözcü, "Genel Sekreter bu örgütün gerekli değişiklikleri tatbik etmek için daha çok yolu olduğunu söyleyen ilk kişi olurdu. Ancak bununla birlikte Genel Sekreter, rapor üzerinde çalışıyor" dedi.



Ban Ki Moon'un 2012'de yeniden genel sekreterliğe aday olması bekleniyor.