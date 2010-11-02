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Dünya

Ban ki Moon'a insan hakları eleştirisi

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile görüşmesinde bu ülkedeki insan hakları ihlallerini gündeme getirmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

02 Kasım 2010 02:00

T24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile dünkü görüşmesinde bu ülkedeki insan hakları ihlallerini gündeme getirmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

 
İnsan Hakları İzleme Örgütü - Human Rights Watch, Ban ki Moon'a çağrı yaparak Nobel barış ödülü sahibi Liu Xiabao'nun hapiste olmasından kaygı duyduğunu dile getirmesini istedi.

Genel Sekreter ise bir açıklama yaparak Hu Jintao ile bu konuyu görüşmediğini doğruladı.

Ancak Ban ki Moon insan hakları konusunu diğer Çinli yetkililerle görüştüğünü dile getirdi.

Oysa daha önceki açıklamasında bu konu, Çinli yetkililer ile görüştüğü başlıklar arasında yer almıyordu.

Human Rights Watch Ban ki Moon'un insan hakları ihlalleri konusundaki sessizliğinin ürkütücü olduğunu belirtti.

Örgüt bu tavrın Çinli insan hakları savunucularının da şevkini kırdığını ifade etti.

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