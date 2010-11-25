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Dünya

Ban Ki-moon: Kıbrıs'ta başarısızlık kaçınılmaz olabilir

BM Sekreteri Ban Ki-moon, Kıbrıs'ta çözüme ulaşılamaması halinde başarısızlık kaçınılmaz olabilir dedi.

25 Kasım 2010 02:00

T24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, en geç gelecek yaza kadar Kıbrıs'ta çözüme ulaşılamaması halinde, müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmaz olabilir uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kıbrıs Rum kesiminde Mayıs'ta, Türkiye'de de Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde, müzakerelerde tüm başlıklarda esaslı bir uzlaşma sağlanamaması durumunda, "müzakerelerin askıda kalabileceğini ve başarısız olabilmesi yönünde ciddi risk bulunduğunu" vurguladı.

Genel Sekreter, geçen hafta Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile New York'ta yaptığı üçlü görüşmenin ardından son Kıbrıs raporunu açıkladı.

Adadaki müzakerelerin sonsuza dek süremeyeceğini vurgulayan Ban Ki-moon, Rum Kesimi'nde Mayıs'ta, Türkiye'de Haziran'da seçimler yapılacağını hatırlattı.

2008'den beri devam eden müzakerelerde önemli bir ilerleme sağlanmadığını vurgulayan Ban Ki-moon, seçimlere kadar bu durumun değişmemesi halinde bu sürecin son bulabileceğini kaydetti.


Kıbrıs Türk tarafı taze girişimler ortaya koydu

Genel Sekreter Ban, 26 Mayıs 2010'da, Eroğlu ile Hristofyas liderliğindeki müzakerelerin, "mülkiyet" konusuna odaklanılması konusundaki anlaşmayla birlikte resmen yeniden başladığını belirtti. Eylül ayının başlarında iki tarafın da mülkiyet konusunda kapsamlı öneriler sunduklarını ve bu önerileri "birleştirme" yolunda çalıştıklarını ifade eden Ban, mülkiyet konusundaki görüşmelerin, "bir mülkiyet komisyonunun kurulması, takas mekanizmaları, iadenin derecesi ve tazminat çeşitleri" konularına yoğunlaştığını söyledi.

Müzakerelerde mülkiyet konusunun ekonomik ve mali boyutlarıyla uğraşan yeni önerilerin yapıldığını dile getiren Genel Sekreter, "Kıbrıs Türk tarafı taze girişimler ortaya koydu, Kıbrıs Rum tarafı da pozisyonlarında değişiklik yaptı" dedi.

"Çözüme ilişkin fırsat penceresi hızla kapanıyor" uyarısında bulunan Genel Sekrter, "Ocak ayında Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmeye, liderlerin sorunu çözen bir planla gelmelerini umuyorum" dedi.


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