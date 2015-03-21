Ban Ki Moon Haseke saldırılarını kınadı



Saldırıları ağır bir şekilde eleştiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, söz konusu bu "iğrenç saldırıların" özellikle Kürt toplumunun yeni bir yıl için umutlarını paylaştıkları bir günü hedef aldığını kaydetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde Nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen bombalı saldırılarda 33 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Suriye İnsan Kakları İzleme Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Haseke'deki bombalı intihar saldırılarında hayatını kaybedenler arasında birçok kadın ve 5 çocuk da bulunuyor. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı, bunların birçoğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.