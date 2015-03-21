T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ban Ki Moon Haseke saldırılarını kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon cuma gecesi Nevruz kutlamaları sırasında Haseke kentinde düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

21 Mart 2015 13:28


Saldırıları ağır bir şekilde eleştiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, söz konusu bu "iğrenç saldırıların" özellikle Kürt toplumunun yeni bir yıl için umutlarını paylaştıkları bir günü hedef aldığını kaydetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde Nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen bombalı saldırılarda 33 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Suriye İnsan Kakları İzleme Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Haseke'deki bombalı intihar saldırılarında hayatını kaybedenler arasında birçok kadın ve 5 çocuk da bulunuyor. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı, bunların birçoğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Genel Sekreteri Ban MoonNevruzHasekeSaldırılarıBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban MoonKürtKaklarıWelle Türkçe DW/AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24