T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ban, Kaddafi'nin silahlarının kontrol altına alınmasını istedi TRABLUS (A.A)

02 Kasım 2011 19:56

-Ban, Kaddafi'nin silahlarının kontrol altına alınmasını istedi TRABLUS (A.A) - 02.11.2011 - Libya'ya sürpriz bir ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'nın yeni yönetiminden Kaddafi güçlerinin silahlarını acilen kontrol altına almasını istedi.  Libya'nın başkenti Trablus'ta gazetecilere açıklama yapan Ban, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil'in kendisine silahların kontrol altına alınacağı konusunda güvence verdiğini söyledi. Kaddafi'nin binlerce silahı arasında en çok endişe konusu olanlar omuzdan ateşlenen hava savunma silahları. Sivil uçakları düşürme kapasitesine sahip olan bu roketlerin terörist grupların eline geçmemesi için Batılı ülkeler daha önce de Libya'ya uyarıda bulunmuştu.  BM Güvenlik Konseyi de bu hafta içinde Libya'ya aynı çağrıyı yapmış ve Libya'da bulunan kimyasal silahların uluslararası makamlarla eşgüdüm içinde imha edilmesini istemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24