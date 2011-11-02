-Ban, Kaddafi'nin silahlarının kontrol altına alınmasını istedi TRABLUS (A.A) - 02.11.2011 - Libya'ya sürpriz bir ziyarette bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'nın yeni yönetiminden Kaddafi güçlerinin silahlarını acilen kontrol altına almasını istedi. Libya'nın başkenti Trablus'ta gazetecilere açıklama yapan Ban, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil'in kendisine silahların kontrol altına alınacağı konusunda güvence verdiğini söyledi. Kaddafi'nin binlerce silahı arasında en çok endişe konusu olanlar omuzdan ateşlenen hava savunma silahları. Sivil uçakları düşürme kapasitesine sahip olan bu roketlerin terörist grupların eline geçmemesi için Batılı ülkeler daha önce de Libya'ya uyarıda bulunmuştu. BM Güvenlik Konseyi de bu hafta içinde Libya'ya aynı çağrıyı yapmış ve Libya'da bulunan kimyasal silahların uluslararası makamlarla eşgüdüm içinde imha edilmesini istemişti.