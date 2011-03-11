-BAN: JAPONYA'YA YARDIMA HAZIRIZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 11.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM'nin Japon halkının arkasında olduğunu belirterek ''Bu zor zamanda Japonya'ya yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız'' dedi. Genel Sekreter Ban, Japonya'yı vuran 8.9 şiddetindeki deprem ve ardından gelen tsunamiyle ilgili BM'de gazetecilere açıklama yaptı. Tüm dünyanın Japonya'dan gelen haberden ve görüntülerden dolayı ''şok geçirdiğini ve büyük üzüntü içinde olduğunu'' belirten Ban, BM adına Japon halkına ve hükümetine Japonya'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Japonya'nın dünyada herkesin yardımına koşan cömert ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Ban, uluslararası toplumun destek ve dayanışmasıyla Japon halkı ve hükümetinin bu zor zamanı en kısa sürede atlatmasını umduğunu belirtti. Açıklamasının bir kısmını Japonca yapan Ban, Japon halkına seslenerek, ''Size en iyi dileklerimi sunuyorum, bu korkunç trajedinin üstesinden geleceğinize inanıyorum'' dedi. Ban, BM'nin özel olarak Japonya'ya nasıl yardım yapacağının sorulması üzerine ise, BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi yetkilileriyle temasta olduğunu ve en kısa zamanda tüm insani yardım ekiplerini seferber edeceklerini söyledi.