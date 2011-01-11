-BAN, İSRAİL'İ ''ESEFLE'' KARŞILADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimlerine yer açmak maksadıyla Çoban Oteli yıkmasını ''esefle'' karşıladı. BM Sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreterin, İsrail'in dün Yahudi yerleşimlerine yer açmak için Doğu Kudüs'te, Filistin semtinin kalbinde Çoban Otelini yıkmasından esef duyduğu, bunun İsrailliler ve Filistinliler arasındaki gerginliği artıracağını düşündüğü bildirildi. Açıklamada, İsrail'in, yasadışı Yahudi yerleşimlerin genişletilmesine ilişkin uluslararası endişeyi önemsememesinin de oldukça üzücü bir durum olduğu belirtilerek, ''Bu tür hareketler, İsrail-Filistin sorununa müzakereler yoluyla bir çözüm bulunması olasılığına ciddi şekilde zarar vermektedir'' denildi. Genel Sekreter, açıklamasında, İsrail hükümetini bir kez daha Filistin topraklarında yapılan Yahudi yerleşimlerini dondurmak için gerekli adımları atmaya çağırdı. -MISIR DA KINADI- Doğu Kudüs'teki Çoban Oteli'nin yeni konut yapılmak üzere İsrail tarafından yıkılmasını kınayan Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini sorunları alevlendirmekle suçladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in mevcut hükümetinin yerleşim politikalarının, "sadece Filistin'de değil Arap dünyası ve İslam dünyasında da öfkeyi kışkırtacağı" belirtildi.