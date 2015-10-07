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Deutsche Welle

Ban İsrail'den inceleme istedi

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tırmanan şiddet olayları ile ilgili İsrail'den inceleme başlatmasını istedi.

07 Ekim 2015 16:46


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hafta sonu Filistinlilerle İsrail güvenlik güçleri arasında ölümlerle sonuçlanan çatışmalarla ilgili İsrail'e çağrıda bulundu. İsrail'in yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapmasını isteyen Ban, orantılı güç kullanılıp kullanılmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Ban, 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerinin öldürülmesine de atıfta bulunarak olayların hızlı ve şeffaf bir şekilde aydınlatılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ban ayrıca bundan bir yıl önce ölümle sonuçlanan saldırı düzenleyen iki Filistinli'nin evinin İsrail askerleri tarafından yıkılmasını da eleştirdi. Bu tür operasyonların “gerginlikleri daha da tırmandıracağı” uyarısında bulunan Ban, tarafları acil önlemler alarak yeni şiddet sarmalının önüne geçmeye çağırdı.

Şiddet tırmanışta

İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmalar geçen haftadan bu yana Kudüs'ün doğusu ve Batı Şeria’daki tırmanışa geçmişti. Radikal Filistinlilerin geçen perşembe gününden beri düzenlediği üç saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybederken, cumartesi gününden beri dört Filistinli genç de İsrail askerleri tarafından vuruldu. Vurulanlar arasında 13 yaşındaki Abdülrahman Abdullah adlı çocuk da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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