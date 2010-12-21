-BAN IRAK'TAKİ GÜVENOYLAMASINDAN MEMNUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.12.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak'ta hükümetin güvenoyu almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, ''Bu, Irak'ın demokratik gelişimi açısından büyük bir adımdır'' dedi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Bağdat'ta Nuri El Maliki'nin başbakanlığında yeni hükümetin güvenoyu almasından memnuniyet duyduğu ve Maliki'yi tebrik ettiği bildirildi. Iraklı siyasi liderleri de yeni hükümetin kapsayıcı, katılımcı olmasını ve Irak halkının desteğini almasını sağladıkları için kutladığını belirten Genel Sekreter Ban, açıklamasında, Iraklı liderlerden ulusal birlik ruhuyla hareket etmeye devam edip, hükümet kurma sürecini hızla tamamlayarak, ülkenin önündeki ana meselelere eğilmelerini istediğini kaydetti. Ban açıklamasında, Irak'taki BM Yardım Misyonu'nun (UNAMI), Irak halkını ve hükümetini her alanda desteklemeye devam edeceğini belirtti.