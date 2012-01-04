-Ban, ikinci 5 yıllık görevine başladı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, yeni yılda ikinci 5 yıllık görevine başladı. Genel Sekreterlik görevine geçen yıl yeniden seçilen Ban Ki-mun, 2012'de ikinci 5 yıllık görev süresinin başlaması nedeniyle BM Radyosuna yaptığı açıklamada, dünyada iklim değişikliği, yoksulluk, gıda krizi, su ve enerji kıtlığı, kadınların güçlendirilmesi ve küresel sağlık meseleleri gibi sorunların çözümünde, insanların ve ortaklıkların gücünün önemini vurguladı. BM ülkeleri ve halkları arasında birlik olması gerektiğini söyleyen Ban, ''Birlikte olursak hiçbir şey imkansız değil. Hükümetler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve yardımseverler arasındaki ortaklıkları güçlendirirsek doğru yoldayız demektir'' dedi. ''Dünyadaki meselelerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu görüp ona göre davranmalıyız'' diyen 67 yaşındaki Genel Sekreter Ban, ikinci 5 yıllık görev süresinde ''sürdürülebilir kalkınma; doğal afetlerin ve insanların neden olduğu felaketlerin önlenmesi; dünyayı daha güvenli hale getirmek, geçiş sürecindeki ülkelere ve halklara yardımcı olmak ve kadınların güçlendirilmesi'' olmak üzere 5 konuya özel önem vereceğini, bütün bu konuların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Ban, Arap Baharı'ndan da söz ederek ''Dünyada baskı altına alınmış pek çok insanın demokrasi, insan hakları ve insan onuru istediklerini gördük. Onların demokrasiye geçişlerine yardımcı olma konusunda büyük bir sorumluluğunuz var'' dedi. Genel Sekreter, BM'nin daha çevik, etkin, hesap verebilir ve şeffaf olmasını sağlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Güney Kore'nin eski Dışişleri Bakanı olan Ban Ki-mun, 1 Ocak 2007'de BM Genel Sekreteri olarak 5 yıllık görevine başlamıştı. Ban'ın ikinci döneminin 31 Aralık 2016'da sona ermesi öngörülüyor. BM Genel Sekreterleri her biri 5'şer yıl olmak üzere en fazla iki kere seçilip toplam 10 yıllığına görev yapabiliyorlar.