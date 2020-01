-Ban: ''İki liderin anlaşmalarını istiyorum' BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, 22-24 Ocak tarihlerinde New York'ta Greentree'de yapılacak müzakerelere ilişkin, ''Olabildiğince çok şey yapmalarını ve olabildiğince çok anlaşmalarını istiyorum'' dedi. Genel Sekreter Ban, BM'de basın bölümüne gelerek gazetecilerin yeni yılını kutladı ve birkaç soruya yanıt verdi. Ban, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Greentree'de yapılacak görüşmelerin ''Son şans'' olup olmadığının sorulması üzerine, ''Böyle bir son süre yok. Ama daha önce de açıkça söyledim bu şekilde de gidemeyiz'' diye konuştu. Kıbrıs Rum kesiminin AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da alacağını anımsatan Ban, ''O yüzden çok fazla zaman kalmadı. İki liderin 22-24 Ocak'ta Greentree'deki müzakerelerde olabildiğince çok şey yapmalarını ve olabildiğince çok anlaşmalarını istiyorum'' dedi. Greentree'deki son görüşmenin ardından uluslararası bir konferansa doğru gidilmesini istediğini açıkladığını da anımsatan Ban, ''Umarım New York'a gelmeden önce iki lider müzakerelere sürekli yoğunlaşırlar. Zaten liderler 9 Ocak'ta yine görüşecekler, umarım iyi geçer'' ifadesini kullandı. Ban, ''BM hangi koşul altında barış sürecinden çekilir?'' sorusu üzerine, bu konuların değerlendirilmekte olduğunu söylemekle yetindi. Eroğlu ve Hristofyas, 30-31 Ekim tarihlerinde New York'un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde Genel Sekreter Ban'la dördüncü üçlü görüşmelerini yapmıştı.