-Ban: Hayal kırıklığı oldu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.02.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye karar tasarısını kabul etmemesinin, Suriye halkı, Ortadoğu ve demokrasi savunucuları için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirtti. BM Sözcülüğünden, BMGK'da bugün Suriye karar tasarısının, Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin ardından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın oylama sonucundan ''derin üzüntü'' duyduğu, bu durumun BM'nin ve uluslararası toplumun rolünü zayıflattığını söyledi. Açıklamasında ''Güvenlik Konseyi üyeleri kendi aralarında birleşerek, Suriye'deki krizin sona ermesine ve barış içinde bir gelecek yaratılmasına yardımcı olabilecekleri önemli bir fırsatı kaçırdılar'' ifadesini kullanan Ban, ''Suriye'de tüm insan hakları ihlalleri, özellikle de Suriyeli yetkililer tarafından yapılan ihlaller derhal sona erdirilmelidir. Bu Arap dünyasındaki halklarının ortak özlemi, Suriyeliler de daha azına layık değil'' dedi. Ban açıklamasında, uluslararası toplumun ve Suriye halkının, Suriyeliler tarafından yürütülecek demokratik ve çoğulcu bir siyasi sisteme geçişe yönelik çabalarını ikiye katlaması gerektiğini vurgulayarak ''Bu şimdi daha da acil'' dedi. Ban, BM'nin bu yöndeki çabaların yanında yeralmaya herzaman hazır olduğunu da kaydetti.