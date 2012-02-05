T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ban: Hayal kırıklığı oldu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

05 Şubat 2012 00:57

-Ban: Hayal kırıklığı oldu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.02.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye karar tasarısını kabul etmemesinin, Suriye halkı, Ortadoğu ve demokrasi savunucuları için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirtti. BM Sözcülüğünden, BMGK'da bugün Suriye karar tasarısının, Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin ardından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın oylama sonucundan ''derin üzüntü'' duyduğu, bu durumun BM'nin ve uluslararası toplumun rolünü zayıflattığını söyledi. Açıklamasında ''Güvenlik Konseyi üyeleri kendi aralarında birleşerek, Suriye'deki krizin sona ermesine ve barış içinde bir gelecek yaratılmasına yardımcı olabilecekleri önemli bir fırsatı kaçırdılar'' ifadesini kullanan Ban, ''Suriye'de tüm insan hakları ihlalleri, özellikle de Suriyeli yetkililer tarafından yapılan ihlaller derhal sona erdirilmelidir. Bu Arap dünyasındaki halklarının ortak özlemi, Suriyeliler de daha azına layık değil'' dedi. Ban açıklamasında, uluslararası toplumun ve Suriye halkının, Suriyeliler tarafından yürütülecek demokratik ve çoğulcu bir siyasi sisteme geçişe yönelik çabalarını ikiye katlaması gerektiğini vurgulayarak ''Bu şimdi daha da acil'' dedi. Ban, BM'nin bu yöndeki çabaların yanında yeralmaya herzaman hazır olduğunu da kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24