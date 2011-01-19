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Dünya

BAN HAFTAYA İSVİÇRE'YE GİDECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

19 Ocak 2011 10:31

-BAN HAFTAYA İSVİÇRE'YE GİDECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, temaslarda bulunmak üzere haftaya İsviçre'ye gidecek. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Cenevre'de 26 Ocak'ta üçlü görüşmede biraraya gelecek olan Genel Sekreter, Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyinde de konuşma yapacak.  Genel Sekreter Ban, Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumuna da katılacak, burada çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla biraraya gelecek. Genel Sekreter Ban daha sonra Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere İsviçre'den Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'ya geçecek.

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