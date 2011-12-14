-Ban: ''Fırsat penceresi giderek daralıyor'' BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.12.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Ocak ayında yapılacak Greentree görüşmelerinin Ekim ayındaki Greentree görüşmelerine göre daha yoğun müzakereler şeklinde yapılacağını vurgulayarak ''Müzakerelerde ilerleme etme yolundaki fırsat penceresi giderek daralıyor'' dedi. Genel Sekreter Ban, BM'de yıl sonu değerlendirmesi yapmak üzere basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı. Ban, AA muhabirinin Greentree'deki üçlü görüşmenin ardından Ocak ayındaki yeni üçlü görüşmeden ve gelecek sene Kıbrıs müzakerelerinden neler beklediğinin sorulması üzerine, Ekim ayında Greentree'deki görüşmelerde Kıbrıslı iki liderle iki gününü beraber geçirdiğini hatırlattı. Ocak ayında yapılacak Greentree görüşmelerinin, Ekim ayındaki Greentree görüşmelerine göre daha yoğun müzakereler şeklinde yapılacağını vurgulayan Ban, ''Zamanın oldukça kısıtlı olduğuna inanıyorum'' dedi. Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığını Temmuz 2012'de devralacağını hatırlatan Ban, ''Müzakerelerde ilerleme etme yolundaki fırsat penceresi giderek daralıyor'' diye konuştu. Dönem başkanlığının Güney Kıbrıs'a geçecek olmasının siyasi açıdan zor ve hassas bir durum olabileceğini de belirten Ban, ''Böylece AB dönem başkanlığı da bunun (Kıbrıs müzakere süreci) bir parçası olacak, üstelik, diğer AB işleriyle de çok meşgul olacak, o yüzden biz müzakerelerdeki ilerlemeyi maksimum seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz'' dedi. Ekim ayındaki Greentree görüşmelerinin sonunda dediği gibi ''Bu görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanarak uluslararası bir konferansa doğru ilerleyebilmeyi umuyoruz. İki liderin buraya Greentree'deki görüşmelere gelmeden önce müzakerelerin hızını artırarak ilerleme sağlamaları gerekir'' dedi. Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın bu kapsamda çok çalıştığını vurgulayan Ban, Kıbrıs özel temsilcisi Lisa Buttenheim'ın da kendisine bugün Kıbrıs'taki müzakerelerdeki ilerlemeyle ilgili bilgi vereceğini söyledi.