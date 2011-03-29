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Dünya

BAN: DİPLOMATİK ÇABALARIM SÜRECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

29 Mart 2011 10:43

-BAN: DİPLOMATİK ÇABALARIM SÜRECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 29.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'da ateşkes sağlanabilmesi ve siyasi  çözüm bulunabilmesi için geniş çaplı diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti. Genel Sekreter Ban, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, kendisi ve Libya özel temsilcisi, eski Ürdün Dışişleri Bakanı Abdelilah El Hatip'in bugün Londra'da düzenlenecek Libya konferansına katılacaklarını, daha sonra özel temsilcisi El Hatip'in Libya'ya gideceğini ve orada muhalefetle görüşeceğini bildirdi. Ban konuşmasında, Libya'daki rejimin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen ateşkes çağrılarına ve yükümlülüklerine uymadığını ve ülkede sivillerin korunması kapsamında endişeli olduğunu belirterek, Libya'da tüm taraflara insani hukuk kuralları ve insan haklarına uymaları çağrısında bulundu. Bu arada Konsey'in Libya'da Kaddafi rejimine ve yakın çevresine getirilen yaptırım kararları (Konsey'in 1970 ve 1973 sayılı kararları) çerçevesinde kurulan ve yaptırımların uygulanmasını izleyecek olan yaptırım komitesinin de göreve hazır olduğu bildirildi. Komite başkanı Portekiz'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jose Filipe Moraes, Genel Sekreterin, komitenin yaptırımların teknik taraflarıyla ilgilenecek uzmanlar heyeti üyelerini atamasını beklediklerini söyledi.

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