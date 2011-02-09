-BAN: CENEVRE'DEKİ GÖRÜŞMELER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 09.02.2011 - Özlem Şahin Şakar - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Cenevre'de Kıbrıslı liderlerle yaptığı üçlü görüşmenin ''görüş alışverişi açısından çok daha verimli ve canlı geçtiğini'', yakında liderlerle bir başka görüşme turunda biraraya geleceğini söyledi. Yaklaşık iki haftadır İsviçre'de, Almanya'da, İngiltere'de ve Etyopya'da çeşitli temaslarda bulunan ve New York'a henüz dönen Genel Sekreter Ban, BM'de gazetecilere temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. İsviçre'nin Cenevre kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile üçlü görüşme yaptığını anımsatan Genel Sekreter Ban, görüşmeye ilişkin olarak, ''Liderler bazı anlaşmazlık noktalarını hallettiler, ama daha çok çalışma gerekli'' diye konuştu. Genel Sekreter, AA muhabirinin ''Cenevre'deki üçlü görüşmede taraflar arasında bugüne dek sağlanan ilerlemeden tatmin olup olmadığını ve görüşmenin ardından kesin tarih vermemekle birlikte Mart ayında liderlerle New York'ta yeniden görüşüp görüşmeyeceğini'' sorması üzerine, ''İki lider özlü meselelerde tam olarak anlaşma sağlayınca tatmin olacağım, ama tabii öncelikle liderlerin aralarındaki meseleleri müzakere yoluyla çözme yönünde gösterdikleri taahhüt konusunda kendilerini çok takdir ediyorum'' dedi. Cenevre'deki müzakerelerin görüş alışverişi açısından çok daha verimli, çok daha canlı geçtiğini ve kendisinin de şahsen yorumlarda bulunarak sürece katıldığını ifade eden Ban, şöyle konuştu: ''İki lider arasındaki bu olumlu bir atmosferi gerçekten takdir ettim. Yakında liderlerle bir başka görüşme turuna devam edeceğim. Özel Kıbrıs temsilcim Alexander Downer, adada görüşmelerin durumunu değerlendirmeye devam ederken bunun (üçlü görüşmenin) zamanlaması, gündemi ve yerinin detaylarına karar verilecek. Ben bu arada iki liderin, aralarındaki farklılıkları aşmaları ve konular üzerinde olabildiğince fazla yakınsama sağlayabilmeleri için ikili görüşmelerine devam etmesini istiyorum.''