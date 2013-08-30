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Dünya

Ban BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle bir araya gelecek

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in temsilcileri ile görüşecek

30 Ağustos 2013 20:31

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un Avrupa seyahatini kısa keserek dün gece New York'a döndüğü hatırlatılarak, Ban'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin üye ülkelerle temasta olmak istediği kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın bu bağlamda bugün Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile görüşeceği belirtildi.

Şam'da incelemelerini sürdüren BM kimyasal silah denetçilerinin, yarın ülkeden ayrılmasının ardından da ön bilgileri Genel Sekreter Ban'a iletmeleri bekleniyor.

Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dün ve önceki gün Suriye konusuna ilişkin bir araya gelmiş ancak İngiltere'nin sunduğu BMGK karar taslağı konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.

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