-BAN BİNA'DA MAHSUR KALDI KAHİRE (A.A) - 21.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Mısır'ın başkenti Kahire'de Libyalıların fiziki saldırısına maruz kalmasının ardından, öfkeli kalabalığın gösterisi devam ediyor. Ban Ki-Mun ise gösterilerden dolayı bina içerisinde mahsur kalmış bulunuyor. Göstericiler, Ban Ki-mun'u protesto etmeye devam ederek, ''Bizi dinlemeden buradan gitmeyecek'', ''Allah, Muhammed, Libya ve Kaddafi'' şeklinde sloganlar atıyor. Bu arada, Arap Birliği'nin önüne takviye polis ekipleri geliyor. Bazı polis yetkilileri de Ban Ki-Mun'un binadan çıkarılması için göstericilerle görüşüyor. -MISIR'DA KADDAFİ YANLILARI MUHALİFLERLE ÇATIŞTI- Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya lideri Muammer Kaddafi taraftarları, Arap Birliği önüne gelen Libyalı muhaliflerle çatıştı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a fiziki saldırıda bulunan öfkeli Kaddafi taraftarları, muhalifleri linç etme girişiminde bulundu. Yetkililer, Arap Birliği binasının çıkışında saldırıya uğrayan Ban'ı dışarı çıkarmak istiyor, ancak bunda başarılı olamıyor. Kaddafi taraftarları Arap Birliği binasının tüm girişlerini sarmış durumda bulunuyor.