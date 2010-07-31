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Dünya

BAN, BARAK İLE "MAVİ MARMARA"YI GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

31 Temmuz 2010 12:37

-BAN, BARAK İLE "MAVİ MARMARA"YI GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.07.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile BM Güvenlik Konseyi'nin, Gazze yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya düzenlenen ve 9 Türk'ün ölümüne neden olan saldırıyla ilgili olarak uluslararası soruşturma yapılması talebini görüştüğü bildirildi.  BM'den adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Ban ile Barak'ın yaptığı özel görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma konusuna odaklandıklarını belirtti, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.  BM sözcüsü Martin Nesirky de Ban ve Barak'ın görüşmede, Lübnan, Gazze'deki durum, Yahudi yerleşim birimleri dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını, ikilinin, "ayrıca özel bir görüşme" yaptığını kaydetti.  Nesirky, BM Genel Sekreteri'nin, Barak ile görüşmesinde, Gazze'deki "ablukanın daha da hafifletmesinin öneminin altını çizdiğini" ifade etti.  BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, İsrail'i, Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili olarak "uluslararası standartlara uygun acil, tarafsız, güvenilir ve şeffaf bir soruşturmayı" kabul etmeye iknaya çalıştığı bilinirken, İsrail olayla ilgili olarak kendi iç soruşturma komisyonunu kuracağını açıklamıştı. 

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