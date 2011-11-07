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Dünya

Ban, Balkanlar için uyardı PRİŞTİNE (A.A)

07 Kasım 2011 09:23

-Ban, Balkanlar için uyardı PRİŞTİNE (A.A) - 07.11.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin üç aylık raporundaki değerlendirmeyi elde eden Kosova Times ajansının yayımladığı haberde, BM Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği raporda, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların kronolojisinin sunulduğu belirtildi. Aynı zamanda, çözülmeyen sorunların bölge barışı ve istikrarı için tehdit unsurunu teşkil ettiğine dikkati çekilen raporda BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, ''Alanda güvenlik durumunun bozulmasından olduğu gibi, etnik topluluklar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden, siyasi kutuplaşmanın büyümesinden ve özellikle kuzeyde Mitroviça'yı ikiye bölen İbre nehrinin kuzey ve güney bölümlerinde yaşayan toplulukların arasının daha da fazla açılmış olmasından kaygılanıyorum'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Kosova ve Sırbistan arasında diyaloğa önemli ölçüde yer verilen raporda Ban Ki-mun'un, Kosova polisinin 25 Temmuz'da sınır geçitlerine düzenlediği operasyonun, uluslararası faktörle koordine edilmediğine vurgu yaptığı, belirtiliyor. Portekiz'in dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyi'nin, Genel Sekreterin söz konusu raporunu 29 Kasım 2011'de görüşeceğine de dikkati çekildi. 

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