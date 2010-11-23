-BAN "DERİN ENDİŞE" İÇİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.11.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kore yarımadasında artan gerginlikten "derin endişe" duyduğunu açıkladı. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait Yeonpyeong adasına topçu ateşi açmasının, Kore savaşının sona ermesinden bu yana yaşanan en ciddi olaylardan biri olduğunu söylediği bildirildi. Saldırıyı kınayan ve tarafları itidale davet eden Güney Koreli Genel Sekreter Ban, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İki ülke arasındaki sorunların barışçı yollarla ve diyalogla çözümlenmesi gerektiğini ifade eden Ban, saldırıdan duyduğu endişeyi BM Güvenlik Konseyi Başkanına ilettiğini de vurguladı. BM kulislerinde BM Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili olarak bugün öğleden sonra acilen toplanabileceği konuşuluyor. Konseyin acilen toplanabilmesi için, Konsey üyelerinin başkanlığa bu yönde talepte bulunması gerekiyor.