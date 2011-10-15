-Ban "derin endişe" duyuyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri planlanmasından ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, bu faaliyetlerin durması gerektiğini söyledi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreterin, son dönemde Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimlerinin planlamasına yönelik gelişmelerin, özellikle de Filistin ve İsrail arasında doğrudan müzakereleri yeniden başlatma yönünde çabalar sürerken ''kabul edilemez'' olduğunu ifade ettiği ve bu gelişmenin Ortadoğu Dörtlüsü'nün (ABD, BM, Rusya ve AB) taraflara tahrik edici davranışlardan kaçınmaları yönünde yaptığı çağrıya da aykırı olduğunu bildirdiği belirtildi. Genel Sekreterin, Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim faaliyetlerinin, uluslararası hukuka ve İsrail'in Yol Haritası kapsamındaki sorumluluklarına aykırı olduğunu da belirterek bu faaliyetlerin durması gerektiğini vurguladığı da bildirildi. Ban'ın, uluslararası toplumun bu tür tek taraflı faaliyetleri tanımayacağı ve Kudüs'ün statüsünün ancak müzakereler yoluyla çözülebileceğini söylediği de kaydedildi.