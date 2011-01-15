-BAN: 2011 DAHA DA ZOR GEÇECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İstanbul'da bu yıl 9-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansının son derece önemli olduğunu söyledi. Genel Sekreter Ban, BM'de düzenlediği basın toplantısında, dünyanın gündemindeki sorunlarla ilgili açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ban, ''2010 yılı BM açısından zorlu bir yıl olduysa, 2011 daha da zor geçecektir'' diye konuştu. Genel Sekreter Ban basın toplantısının başında, İstanbul'da bu sene mayıs ayında yapılacak 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansının son derece önemli olduğunu, bu toplantıda en az gelişmiş ülkeler açısından yoksullukla mücadele, BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma ve sürdürülebilir kalkınma konuları gibi tüm konuların görüşüleceğini ve 10 yıllık bir eylem planının kabul edileceğini kaydetti. -FİLDİŞİ KIYISI- BM'nin şu an gündeminin en başlarında Fildişi Kıyısı'ndaki durum olduğunu belirten Ban, bu ülkedeki görüşmeleri son derece yakından izlediğini, seçimleri kazanan Alassane Quattara'nın ülkenin meşru olarak seçtiği devlet başkanı olduğunu, eski devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun görevi bırakması gerektiğini vurguladı. Fildişi Kıyısı'nda sivillere ve BM misyonuna yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu belirten Genel Sekreter Ban, Gbagbo ve çevresinin, yandaşlarını şiddet kullanmaya teşvik ettikleri konusunda ellerinde somut delilleri olduğunu söyledi. Sivillere ve BM'ye karşı saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka göre suç olduğunu vurgulayan Ban, Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma başlatacağını duyurduğunu, bu tür saldırıları düzenleyenlerin ve insanları şiddete kışkırtanların yaptıklarından sorumlu tutulacaklarını ifade etti. -SUDAN VE HAİTİ- Ban, Sudan'daki gelişmeleri de yakından izlediklerini belirterek güney Sudan'da yapılan referandumda oylamanın bugüne dek olaysız devam ettiğini, katılımın yüksek olduğunu bildirdi. Uluslararası toplumun kuzey ve güney Sudan'a yardım etmeye devam etmesi gerektiğini belirten Ban, Sudan'da çözülmesi gereken pek çok önemli sorun olduğunu vurguladı. Ban, Haiti'deki depremin 1. yıldönümünde ülkedeki yeniden yapılanma sürecinin yavaş olduğunu, BM'nin Haiti'ye yardım etmeye devam ettiğini, temiz su ve gıda dağıtımına hiç ara vermediklerini anlattı. -TUNUS- Genel Sekreter Ban, gazetecilerin Tunus'la ilgili soruları üzerine ülkedeki gelişmeleri çok yakından izlediğini, ülkedeki şiddet olaylarında insanların hayatlarını kaybetmelerinden üzüntü duyduğunu, şiddet kullanımından kaçınılması, ifade özgürlüğüne ve gösteri yapma hakkına önem verilmesi gerektiğini belirtti. Sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ban, BM Güvenlik Konseyi'nin konuyu ele alıp almayacağının sorulması üzerine ise, buna Konsey üyelerinin karar vereceğini belirtti. -LÜBNAN- Genel Sekreter Ban, Lübnan'da hükümetin dağılmasının ardından 2005'te suikasta kurban giden eski Başbakan Refik Hariri suikastini soruşturan uluslararası özel mahkemenin görevini nasıl sürdüreceğinin sorulması üzerine, mahkemenin bağımsız olarak görevine devam edeceğini, Lübnan'daki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. -ABD İLE İLİŞKİLER- Ban, ara seçimlerin ardından ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olmasının ABD ile BM arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine, ABD'nin BM merkezine ev sahipliği yapan ülke olarak BM'ye hem siyasi, hem de mali destek verdiğini, bunun son derece önemli olduğunu, bu durumun devam edeceğine inandığını söyledi. -AFGANİSTAN- ABD askerlerinin 2014'te Afganistan'dan tamamen çekilmesine yönelik bir soru üzerine Ban, Afgan güvenlik güçlerinin ülkede güvenliği sağlayacağını, bu yılın ortasından itibaren ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla ülkede önemli bir geçiş sürecinin yaşanacağını belirtti. Ban, 2014 yılının uluslararası toplumunun, Afganistan'dan tamamen çıkacağı bir tarih olarak algılanmaması gerektiğini de vurgulayarak uluslararası toplumun ve BM'nin ülkeye desteğinin devam edeceğini söyledi. Ban, bir soru üzerine, İsrail-Filistin sorununun her zaman gündeminde yer aldığını kaydetti.