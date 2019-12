Bamya üreticisi şikayetçi

Türkiye'nin “Bamya Merkezi” olan Kardeş köyünde muhtar Bayram Er, Aydın'ın incir, zeytin ve kestane ile meşhur olduğunu, ancak Türkiye'nin bamyasının yüzde 50'sini yetiştirildiği köyün bilinmediğini kaydetti.





Kardeş köyünde 30 yıldır bamya ekimi yapıldığını, son 5-6 yıldır pamuk üreticisinin de bu ürüne yöneldiğini belirten Er, geçen yıl 2,50 YTL olan bamyanın, bu yıl kuralık nedeniyle 1 YTL'ye kadar gerilediğini vurguladı.



Başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin hemen her tarafına bamya gönderildiğini belirten Er, şunları söyledi:



“Başta bizim köyümüz ve civar köylerimiz olmak üzere birçok üretici bamya ekiyor. Bu bölgede yılda ortalama 2500 ton civarında bamya üretilir. Özellikle pamuk para etmeyince, bazı üreticiler alternatif ürüne yöneldiler ve bamya diktiler. Balıkesir civarında da tütüne alternatif olarak bu yıl çok sayıda üretici bamya ekti. Böyle olunca bamya üreticileri bu yıl çok sıkıntı çektiler. Bazı üreticiler, işçi ücretleri toplanan bamyayı karşılamadığı için daha uzun zamanda topladılar, işçi tutmadılar. Bamyanın fiyatı 1 YTL olduğu için bir işçi en az 25-30 kilo toplamalı. Bu da çok zor. Üreticiler bu yıl yaptıkları masrafı bile zor karşıladılar.”



Bayram Er, çiftçinin önümüzdeki yıl ne ekeceğini bilemediğini söyledi. Bamyada pamuk ve mısırda olduğu gibi devlet desteği beklediklerini belirten Er, Aydın milletvekillerinden, Türkiye'nin bamya üretiminin yüzde 50'sinin sağlandığı köyün tüm Türkiye'ye duyurulmasını istedi.



Sulamada da sıkıntıları olduklarını belirten Er, yatırımcıları tesis kurmaları için köye davet etti. Er, her türlü konserve, dondurulmuş sebze ve meyve tesisinin bölgeye büyük fayda sağlayacağını, bunun işsizlik sorununa da çözüm getireceğini söyledi.



"Bamya toplamak sanattır"



Bamya üreticisi Kamil Coşkun ise bamya üretmenin de tarladan toplamanın da büyük bir sanat olduğunu, ancak üreticinin bunun karşılığını alamadığını söyledi.



Bamya toplamayı her insanın yapamayacağını belirten Coşkun, şunları söyledi:



“Bamyayı topraktan çıkarmak çok zordur. Tohumdan sonra belli zamanlarda sulanmazsa, ürünü toplamak da çok zorlaşır. Eldivenle toplanır ve bütün vücudun sarılması gerekir, çünkü kaşıntıya neden olur. Bu yıl ürünümüz para yapmadı. Pamuktan sonra bu yıl bamya ektik, ama yüzümüzü güldürmedi. Geçen yılın üçte biri fiyattan bu yıl bamya satıldı. Tarlada kalmasın diye topluyoruz, işçi tutsak yevmiyesini karşılayamayız. Herkes ellerini bantlarla sarıyor, çünkü toplamak çok zor.”