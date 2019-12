-BAMBUDAN BİSİKLET YAPTILAR ŞANGHAY (A.A) - 19.01.2011 - Çin'de uzun ömürün simgelerinden kabul edilen, inşaat sektöründen, müzik enstrümanına, dekor malzemelerinden silah yapımına kadar kullanılabilen ve hatta yenen bambuya artık binilebiliyor. Şanghay'da bulunan ve bambudan ürünler üreten bir şirket, hayatın her alanında kullanılan ürünlerin birçoğunu bambudan yapıyor, hatta bambu bisiklet, bilgisayar faresi ve klavye gibi ilginç ürünler üretiyor. Şirketin pazarlama müdürü ve bambu bisikleti üreten İsviçreli Robert Hartman, yenilenebilir ve tamamen doğal bir şekilde ürettikleri bambu bisikletlerin el yapımı olduğunu anlattı. Hartman, bisikletin kendisinin zaten çevreci bir taşıt olduğunu, bambudan üretildiğinde daha da çevreci olduğunu ve bu sayede bambunun her alanda kullanılabildiğini gösterdiklerini söyledi. Bambu ağacının diğer bitki türlerine benzemediğini kaydeden Hartman, bambunun dünyada en hızlı büyüyen bitki türlerinden biri olduğuna işaret etti. Hartman, dünyada ilk bambu bisikletin 1895'te İngiltere'de yapıldığını belirterek, dünyada şu anda kendilerinin dışında bambudan bisiklet yapan bir kişi daha bulunduğunu, bu kişinin ABD'de yaşadığını ve bambu bisikletin tanesini 3000 ABD Dolarına sattığını bildirdi. Bambu bisikletin ana iskeletini 2500 yüene (yaklaşık 584 TL) yaptıklarını kaydeden Hartman, iskeletin ardından müşterinin isteğine göre diğer özelliklerin eklenebildiğini ifade etti. -BAMBU BİSİKLETLERLE DOĞA TURLARI- Hartman, bambunun özellikle Asya'da hayatın her alanında kullanıldığına dikkat çekerek, "Bambuyu yiyebilirsiniz, içinde yaşayabilirsiniz, giyebilirsiniz ve şimdi de işten eve onunla gidebilirsiniz" dedi. Bisiklet krallığı olarak bilinen Çin'de, sokaklarda Çinlilerin de ilgisini çeken bir ürün olan bambu bisikletler elle üretiliyor ve bunları satın alanlar, isterlerse bambu bisiklet kulübüne katılarak, "çevreci şehir ve doğa turlarına" çıkıyor.