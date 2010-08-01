'Balyoz'dan tutuklanan albayın plandan önce emekli olduğu ortaya çıktı

T24 - Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan Şentürk'ün seminerden önece emekli olduğu ortaya çıktı

Balyoz soruşturmasında 102 kişi hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından tutuklanan ilk isim olan emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk’ün, katıldığı idida edilen plan seminerinden önce emekli olduğu ortaya çıktı. Şentürk’ün oğlu tutuklama kararına isyan etti: “Babam 28 Şubat’ta emekli oldu. Emekli insanı seminere alırlar mı?”

Vatan gazetesinin haberine göre; Balyoz soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 102 sanık arasındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın ardından gözaltına alınan ikinci isim emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk oldu. 5’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı 55’inci Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı görevinden emekli olan Şentürk, önceki gün akşam saatlerinde Afyonkarahisar’da gözaltına alındı. Bursa’da yaşayan ve yakalama kararının ardından geçtiğimiz hafta tatil yapmak üzere Afyon’a giden Şentürk, ailesi ile birlikte Orduevinde kalıyordu. Akşam saatlerinde şehir gezisi yapmak için kendisine ait aracı ile orduevinden çıkan emekli Albay Şentürk, polisin yaptığı uygulamaya takıldı. Şentürk’ün GBT’sine bakan polis, emekli albayın Balyoz soruşturması kapsamındaki kararı nedeniyle gözaltına aldı. Şentürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seminerden önce emekli oldu

Balyoz soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılanlar arasındaki tutuklanan ilk isim olan Şentürk’ün ilginç bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. İddianamede 39’uncu sanık olan Şentürk’ün, 5-6-7 Mart 2003 tarihlerinde yapılan ve “Balyoz Güvenlik Darbe Planı’nın” görüşüldüğü iddia edilen plan seminerine katıldığı iddia ediliyor. Albay Şentürk, İstanbul 1’inci Ordu Karargahında düzenlenen plan seminerine 5’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı 55’inci Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı ünvanıyla davet edilmişti. 1’inci Ordu Karargahı’ndan gönderilen 31 Aralık 2002 tarihli tebligatta ismi belirtilerek davet gerçekleştirilmişti. Fakat Kurmay Albay Şentürk, plan seminerinden 1 hafta önce yani 28 Şubat tarihinde emekliliğini istedi. Görev süresini doldurmuş olan albay emeklilik talebini anlattığı dilekçesini vererek izne çıktı. 45 günlük iznin ardından 15 Nisan’da da resmi olarak emekliye ayrıldı. Bursa’ya bağlı Mudanya’ya yenleşen Şentürk burada kendisine bir inşaat şirketi kurdu. İlçeden bir de ev satın alan Şentürk emekliliğin tadını çıkartıyordu. Emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk’ün emeklilik keyfi uzun sürmedi. Balyoz soruşturması kapsamında adının geçtiğini öğrenince İstanbul’a gelip ifade verdi. Şentürk’ün soruşturma kapsamında plan seminerine katıldığı ve Balyoz soruşturması kapsamında ele geçirilen belgeler arasında bulunan “İlişiği kesilmesi teklif edilen personel” isimli bir belgenin hazırlanmasına katkıda bulunduğu iddia ediliyordu. İhraç listesinde 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli 28 personelin isminin, o dönem tugayın kurmay başkanı olan Şentürk’ün hazırlamış olabileceği değerlendirilmişti. Şentürk ise ifadesinde o dönemde emekli olduğunu ve söz konusu seminere katılmadığı, herhangi bir listenin hazırlanmasında da bulunmadığını anlatıyordu. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şentürk’ün adı önce iddianamede yer aldı ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mudanya’ya gitti

Kurmay Albay Ahmet Şentürk’ün Mudanya’da yaşayan oğlu Eren Şentürk, babasının tutuklanmasını VATAN’a değerlendirdi. İddia edildiği gibi babasının plan seminerine katılmadığını belirten Şentürk, “Ben o dönemde öğrenciydim. Babam 28 Şubat’ta emekli oldu. Emekli olduktan sonra da Mudanya’ya giderek orada satın aldığı evin inşaat ve tadilat işleri ile uğraşmaya başladı. Mudanya’da babaannem de oturuyor. Hepsi şahitler. Babam evin tadilat işlerini bitirince annem ve kardeşlerim de yanına geçti. Babam daha sonra da bir inşaat şirketi kurarak burada çalışmaya devam etti. Halen biz Mudanya’da bu evde oturuyoruz” dedi.

Babası Ahmet Şentürk’ün saçmalıklar üzerine tutuklandığını öne süren Eren Şentürk bunun kanıtlarının da bulunduğunu söylüyor: “28 Şubat’ta emekli olan bir adam 5 Mart’taki seminere nasıl katılır. Bu insanlar orduyu yol geçen hanı mı sanıyor? Emekliliğini istemiş birini bu kadar ciddi olduğu söylenen bir seminre alırlar mı? Babam seminerin olduğu hafta bir alışveriş merkezinden inşaat malzemeleri almış. Hatta bu malzemeler kargo ile gönderilmiş. Biz şimdi bi alışveriş merkezinden fatura kayıtlarını isteyeceğiz. Babamın orda olmadığını kanıtlayacağız.”