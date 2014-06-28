Balyoz'dan tahliye olan Tümamiral Bener istifa etti

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davası ile ilgili açıkladığı 'hak ihlali yapıldığı' yönündeki kararın ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” yönündeki kararıyla tahliye olan Balyoz Davası sanığı Tümamiral Erdem Caner Bener, Yüksek Askeri Şura’yı (YAŞ) beklemeden TSK’den istifa etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barkın Şık'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda geçtiğimiz hafta özgürlüğüne kavuşan Balyoz sanıklarından Tümamiral Bener, 23 Haziran Pazartesi günü ilk iş istifa dilekçisini verdi. Yaklaşık 3 yıl hapis yatan Bener, “Komutanlık Önüne” diye başlayan dilekçesinde şunları kaydetti:

“1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tutuklu olarak yargılanıp hukuka ve adalete aykırı şekilde 16 yıl hapis cezasına mahkum edildiğim iftira olduğu açık olarak ortaya dökülen Balyoz kumpasından Anayasa Mahkemesi’nin 18 Haziran tarihinde verdiği ‘iptal kararları’ ile İstanbul Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Haziran tarihinde ‘infazın durdurulması’ ve ‘yeniden yargılama’ kararı verilerek Mamak Askeri Cezaevi’nden tahliye edildim.

‘Masumiyetim açıktı’

Haksızlığa maruz kaldığım süreç içerisinde masumiyetim açık olarak ortada olmasına rağmen canımdan öte bağlı olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurumsal uygulamaları kapsamında meslek hayatım boyunca inandığım ahde vefa, silah arkadaşlığı, dayanışma ve disiplin değerlerine olan ‘güvenimi’ yitirdim.

Hukuksuz olarak yaşamaya mecbur edildiğim uygulamalar karşısındaki duruş ve kararlılıkta önümüzdeki dönemde olumlu yönde değişiklik olamayacağı inancıyla Deniz subaylığından ‘istifa’ ile ‘emekliliğimi’ makamlarına arz ederim.”